Список профессий

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Список профессий
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«Профессии»
Служебные списки

Это список профессий и специальностей.

Содержание

Экономические профессии

Медицинские профессии

Профессии науки

Профессии информатики и связи

Медиа

Технические профессии

Профессии в химической промышленности

  • Инженер-лаборант
  • Инженер-химик
  • Химик-аналитик
  • Химик-технолог

Профессии издательского дела

Транспортные профессии

Авиационные и морские профессии

Творческие профессии

Профессии кинематографа

Основная статья: Профессии кинематографа

Экономическое творчество

Профессии сервиса (обслуживания)

Уборочные профессии

Педагогические профессии

Продовольственные профессии

Работники сельского хозяйства

Юридические, охранительные (МЧС, МВД )

Военные профессии и специальности

Примечание: Приведены как общие понятия так и Военно-учётные специальности (ВУС)

Профессии криминальной среды

Примечание: Приведены как общие понятия так и жаргонизмы по узким специализациям.

Другие профессии

Плохие профессии:

  • специалист по освидетельствованию трупов, особенно в летние дни;
  • потомственный грабитель могил;
  • палач.

— Ван Цзюнь-Юй (1020—1097). Продолжение Цзацзуань[1]

См. также

Примечания

  1. Ван Цзюнь-Юй. Продолжение Цзацзуань // Цзацзуань. Изречения китайских писателей IX—XIX вв. / Пер. с кит.: И. Э. Циперович. — изд. 2-е. — М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1975. — С. 57—67. — 135 с. — 45 000 экз.

Ссылки


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