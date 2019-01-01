- Список профессий
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Это список профессий и специальностей.
Экономические профессии
- Аудитор
- Актуарий
- Аналитик
- Банкир
- Брокер
- Бухгалтер
- Дилер
- Продавец
- Инкассатор
- Коммерческий директор
- Кредитный консультант
- Маркетолог
- Маклер биржевой
- Менеджер по работе с клиентами
- Налоговый инспектор
- Операционист
- Предприниматель
- Сметчик
- Снабженец
- Страховой агент
- Релайтер
- Товаровед
- Торговый представитель
- Тренд-вотчер
- Трейдер
- Экономист
- Экспедитор
- Финансист
- Кассир
Медицинские профессии
- Акушер
- Аллерголог
- Андролог
- Анестезиолог
- Бактериолог
- Венеролог
- Вертебролог
- Вирусолог
- Военно-полевой хирург
- Врач скорой помощи
- Врач УЗ-диагностики
- Врач МСЭК(медико-социальной экспертизы)
- Гастроэнтеролог
- Гирудотерапевт
- Генетик
- Гепатолог
- Гомеопат
- Гематолог
- Гинеколог
- Дерматолог
- Диетолог
- Инфекционист
- Иммунолог
- Кардиолог
- Кардиохирург
- Косметолог
- Лаборант
- Лимфолог
- Логопед
- Мануалист
- Массажист
- Маммолог
- Медицинская сестра
- Нарколог
- Невролог
- Невропатолог
- Неонатолог
- Нейрохирург
- Нефролог
- Офтальмолог
- Онколог
- Ортодонт
- Ортопед
- Оториноларинголог (ЛОР)
- Патологоанатом
- Педиатр
- Пластический хирург
- Прозектор
- Проктолог
- Профпатолог
- Психиатр
- Психолог
- Психоневропатолог
- Психотерапевт
- Пульмонолог
- Радиолог
- Реаниматолог
- Ревматолог
- Рентгенолог
- Рефлексотерапевт
- Санитар
- Сексолог
- Сексопатолог
- Семейный врач
- Специалист по клеточным технологиям
- Спортивный врач
- Сомнолог
- Стоматолог
- Сурдолог
- Танатолог
- Терапевт
- Торакальный хирург
- Травматолог
- Трансфузиолог
- Токсиколог
- Фармацевт
- Фельдшер
- Физиотерапевт
- Флеболог
- Фтизиатр
- Хирург
- Уролог
- Эндокринолог (специалист по гормонам)
- Эндоскопист
- Эпидемиолог
- Эфферентолог
Профессии науки
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- Антрополог
- Археолог
- Архивариус
- Астроном
- Астрофизик
- Астрохимик
- Бактериолог
- Биолог
- Биофизик
- Биохимик
- Библиотековед
- Ботаник (профессия)
- Вирусолог
- Востоковед
- Генетик
- Географ
- Геодезист
- Геолог
- Гидролог
- Гляциолог
- Египтолог
- Зоолог
- Искусствовед
- Историк
- Ихтиолог
- Логик
- Криптозоолог
- Культуролог
- Лингвист
- Математик
- Миколог
- Микробиолог
- Метеоролог
- Океанолог
- Орнитолог
- Палеонтолог
- Политолог
- Религиовед
- Серпентолог
- Социолог
- Теолог
- Териолог
- Физик
- Философ
- Филолог
- Футуролог
- Химик
- Эколог
- Энтомолог
Профессии информатики и связи
- Администратор базы данных
- Веб-интегратор
- Веб-мастер
- Монтажник связи
- Оператор ПК
- Программист
- Кодер
- Веб-программист
- Радист
- Робототехник
- Системный администратор
- Телеграфист
- Телефонист
- Тестировщик
Медиа
- Блоггер
- Диктор
- Контент-менеджер
- Копирайтер
- Машинистка
- Переводчик
- Тележурналист
Технические профессии
- Автослесарь
- Автоэлектрик
- Аккумуляторщик
- Бондарь
- Бульдозерист
- Горняк
- Грейдерист
- Дизайнер-конструктор
- Драпировщик
- Инженер
- Инженер-акустик
- Инженер-взрывотехник
- Инженер-гальваник
- Инженер-гидравлик
- Инженер КИПиА
- Инженер-конструктор
- Инженер-механик
- Инженер по Технике Безопасности
- Инженер-системотехник
- Инженер-технолог
- Инженер-электрик
- Инженер-энергетик
- Кабельщик
- Каменотёс
- Крановщик
- Кромкозакатчик
- Кузнец
- Лекальщик
- Литейщик
- Маляр
- Маркшейдер
- Машинист
- Медник
- Металлург
- Механик
- Монтажник
- Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
- Моторист
- Плотник
- Промышленный альпинист
- Проходчик
- Радиомеханик
- Распиловщик
- Расточник
- Рихтовщик
- Сантехник
- Сборщик
- Сварщик
- Слесарь
- Скорняк
- Сталевар
- Столяр
- Столяр-краснодеревщик
- Строитель
- Техник
- Технолог
- Токарь
- Токарь-карусельщик
- Формовщик
- Фрезеровщик
- Холодильщик
- Шахтёр
- Швея
- Шлифовщик
- Шорник
- Электрик
Профессии в химической промышленности
- Инженер-лаборант
- Инженер-химик
- Химик-аналитик
- Химик-технолог
Профессии издательского дела
- Верстальщик
- Выпускающий редактор
- Издатель
- Корректор
- Метранпаж (устар)
- Переплётчик
- Печатник (профессия)
- Редактор (профессия)
- Типограф (профессия)
- Фальцовщик
Транспортные профессии
- Водитель (профессия)
- Диспетчер
- Кондуктор
- Машинист локомотива
- Моторист
- Проводник (железнодорожный служащий)
- Слесарь-механик
- Стрелочник (профессия)
- Таксист
- Экспедитор
Авиационные и морские профессии
- Авиадиспетчер
- Бортмеханик
- Воздухоплаватель
- Донкерман
- Капитан судна
- Кок
- Космонавт
- Лётчик
- Бортпроводник
- Стюардесса
- Лоцман
- Тальман
Творческие профессии
- Актёр
- Артист цирка
- Архитектор
- Балетмейстер
- Балерина
- Брейдер
- Визажист
- Гитарист
- Диджей
- Дизайнер
- Дирижёр
- Журналист
- Звукорежиссёр
- Златокузнец
- Иллюстратор
- Имиджмейкер
- Композитор
- Мастер маникюра
- Манекенщица
- Модель
- Музыкант
- Парикмахер
- Парфюмер
- Писатель
- Поэт
- Повар
- Режиссёр
- Реставратор
- Скульптор
- Стилист
- Таксидермист
- Танцор
- Татуировщик
- Флорист
- Фотограф
- Фотомодель
- Хореограф
- Художник
- Ювелир
Профессии кинематографа
- Дизайнер рекламы
- Каскадёр
- Кинодраматург
- Киномеханик
- Кинооператор
- Кинорежиссер
- Оператор кино и телевидения
- Постановщик трюков
- Продюсер
- Сценарист
- Критик
Экономическое творчество
Профессии сервиса (обслуживания)
- Бармен (профессия)
- Библиотекарь
- Горничная
- Грузчик
- Доула (профессия)
- Кладовщик
- Крупье
- Лифтёр
- Мастер маникюра
- Менеджер
- Мерчандайзер
- Метрдотель
- Няня
- Оператор коллцентра
- Официант
- Парикмахер
- Портной
- Портье
- Почтальон
- Продавец
- Сапожник
- Телемастер
- Упаковщик
- Флорист (дизайнер)
- Швейцар
Уборочные профессии
Педагогические профессии
- Воспитатель
- Дефектолог
- Логопед
- Педагог
- Преподаватель
- Проректор
- Психолог
- Ректор
- Сурдопедагог
- Тифлопедагог
- Учитель
Продовольственные профессии
- Булочник
- Квасник (профессия)
- Кондитер
- Мельник
- Месильщик
- Пекарь
- Повар
- Сыровар
- Хлебопёк
Работники сельского хозяйства
- Агроном
- Агроном-почвовед
- Агроном по защите растений
- Ветеринар
- Виноградарь
- Доярка
- Животновод
- Жиловщик/Обвальщик
- Зоотехник
- Коневод
- Комбайнер
- Инженер-лесотехник
- Инженер по механизации
- Механизатор
- Мелиоратор
- Оператор машинного доения
- Пастух
- Растениевод
- Садовод
- Скотник
- Специалист по стрижке овец
- Табаковод
- Табунщик
- Тракторист
- Пчеловод
- Фермер
- Хлебороб
- Хлопокороб
Юридические, охранительные (МЧС, МВД )
- Адвокат
- Военнослужащий
- Государственный исполнитель
- Детектив (профессия)
- Дипломат
- Дознаватель
- Кинолог
- Конвоир
- Министр
- Нотариус
- Оперативный работник
- Полицейский
- Пожарный
- Правовед
- Прокурор
- Работник органов ЗАГСа
- Следователь
- Судебный пристав
- Судья
- Телохранитель
- Тюремный надзиратель
- Эксперт-криминалист
- Юрисконсульт
- Юрист
- Таможенник
Военные профессии и специальности
Примечание: Приведены как общие понятия так и Военно-учётные специальности (ВУС)
- Артиллерист
- Авиационный техник
- Баталер
- Борт-инженер
- Борт-механик
- Борт-радист
- Борт-стрелок
- Военный дознаватель
- Военный переводчик
- Военный консультант
- Военно-полевой хирург
- Военный полицейский
- Военный прокурор
- Военный судья
- Военный юрист
- Водолаз
- Воспитатель
- Гренадер
- Горнострелок
- Гранатомётчик
- Десантник
- Диверсант
- Заряжающий
- Интендант
- Зенитчик
- Кавалерист
- Канонир
- Каптенармус
- Командир
- Комендант
- Корректировщик
- Лётчик
- Механик-Водитель
- Маркитант
- Мотострелок
- Морской пехотинец
- Наводчик орудия
- Начальник военного оркестра
- Начальник гаупвахты
- Начальник службы
- Начальник склада
- Начальник штаба
- Огнемётчик
- Особист
- Оператор вооружения
- Оператор РЛС
- Пограничник
- Подводник
- Пулемётчик
- Разведчик
- Радист
- Радиотелефонист
- Ракетчик
- Сапёр
- Связист
- Секретчик
- Старшина
- Стрелок
- Снайпер
- Танкист
- Техник
- Топограф
- Тыловик
- Фельдшер
- Финансист
- Фортификатор
- Фуражир
- Химик
- Шифровальщик
- Штурман
Профессии криминальной среды
Примечание: Приведены как общие понятия так и жаргонизмы по узким специализациям.
- Автоугонщик
- Аферист
- Барыга
- Барсеточник
- Браконьер
- Бутлегер
- Вор
- Грабитель
- Домушник
- Карманник
- Катала
- Киллер
- Кидала
- Клофелинщик
- Контрабандист
- Коррупционер
- Медвежатник
- Мошенник
- Мясник
- Напёрсточник
- Наркоделец
- Пират
- Разбойник
- Рейдер
- Рекитёр
- Скотокрад
- Сутенёр
- Фальшивомонетчик
- Форточник
- Хакер
- Чёрный археолог
- Чёрный риэлтор
- Чёрный копатель
- Цеховик
- Шантажист
- Щипач
- Шулер
Другие профессии
Плохие профессии:
- специалист по освидетельствованию трупов, особенно в летние дни;
- потомственный грабитель могил;
- палач.
— Ван Цзюнь-Юй (1020—1097). Продолжение Цзацзуань[1]
- Автогонщик
- Дипломат
- Дипломатический работник
- Кинолог
- Организатор свадеб
- Переводчик
- Промышленный альпинист
- Священнослужитель
См. также
- Специальность
- Профориентация
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
- Общероссийский классификатор занятий
- Хобби
Примечания
Ссылки
Категории:
- Список профессий/Справочник профессий
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- Информационные списки без аннотации
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- Профессии по категориям
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