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ЛОкситан скидки и промокоды в феврале 2020

Все действующие промокоды L’Occitane в категории Косметика и парфюмерия

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Какую скидку я могу получить в ЛОкситан?
Скидка ЛОкситан в категории "Косметика и парфюмерия" на Академике может достигать до 50%
Какие способы доставки предлагает ЛОкситан?
В ЛОкситан доставка бывает: Бесплатная доставка при покупке от 4 000 ₽ , Доставка в пункт самовывоза
Как я могу оплатить товар в ЛОкситан?
В ЛОкситан есть следующие способы оплаты: НАЛИЧНЫМИ КУРЬЕРУ , ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ НА САЙТЕ И КУРЬЕРУ ( VISA International , MasterCard , Worldwide , DINERS CLUB International , JCB International )
Как я могу связаться с ЛОкситан?
С ЛОкситан вы можете связаться позвонив по тел. 8 800 700 45 11 либо написать письмо на shop@loccitane.com
Статистика ЛОкситан за месяц
Количество всех скидок15
Лучшая скидка50%
Количество акций13
Количество промокодов2

Акции, распродажи и бесплатные промокоды на скидку в интернет-магазине ЛОкситан

Воспользовавшись промокодом от L’Occitane вы экономите не только на покупке элитной французской косметики и парфюмерии, но и на продукции для ценителей и ценительниц европейского качества и уникальных ароматов, основанных на полностью природном растительном сырье.
Контактная информация ЛОкситан
Cайт магазина
Адрес:
L’Occitane, 115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, 5/15, стр. 2
Телефон:
8 800 700 45 11
Email:
shop@loccitane.com
Соц. сети:
ЛОкситан доставка
Бесплатная доставка при покупке от 4 000 ₽
Доставка в пункт самовывоза
ЛОкситан оплата
НАЛИЧНЫМИ КУРЬЕРУ
ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ НА САЙТЕ И КУРЬЕРУ
VISA International
MasterCard
Worldwide
DINERS CLUB International
JCB International
Категории
Аптека Интим Контактные линзы и очки Косметика и парфюмерия Парикмахерские принадлежности и косметика для волос Товары для маникюра и педикюра
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