ЛОкситан скидки и промокоды в феврале 2020

Какую скидку я могу получить в ЛОкситан?
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Какие способы доставки предлагает ЛОкситан?
В ЛОкситан доставка бывает: Бесплатная доставка при покупке от 4 000 ₽ , Доставка в пункт самовывоза
Как я могу оплатить товар в ЛОкситан?
В ЛОкситан есть следующие способы оплаты: НАЛИЧНЫМИ КУРЬЕРУ , ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ НА САЙТЕ И КУРЬЕРУ ( VISA International , MasterCard , Worldwide , DINERS CLUB International , JCB International )
Как я могу связаться с ЛОкситан?
С ЛОкситан вы можете связаться позвонив по тел. 8 800 700 45 11 либо написать письмо на shop@loccitane.com