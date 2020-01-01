Промокоды, скидки и купоны интернет-магазинов России

Большинство торговых площадок в сети регулярно проводят промо-акции и раздают промокоды, давая своим клиентам возможность, используя их, покупать дешевле. Конечно, они таким образом мотивируют нам совершать больше покупок. Так почему же не воспользоваться такими выгодными со всех точек зрения предложениями?

Остается решить единственный вопрос: где взять нужный вам промокод? Особенно если вы не зарегистрированы на сайте онлайн-магазина (зарегистрированным покупателям/клиентам зачастую акционные купоны приходят на электронные почтовые ящики).

Основных вариантов получения промокода всего два. Первый: просмотреть множество сайтов интернет-магазинов, торгующих товарам, которые вам интересны. Это может занять довольно много времени, которого у современных людей и так постоянно не хватает. Второй вариант получения промокода: найти его на специальном скидочном сервисе, где собраны в свободном доступе скидочные купоны от самых разных интернет-магазинов.

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Скидочный сайт от Академик

Представляем вам наш новый проект от academic.ru, на котором мы собрали самые выгодные ценовые предложения от интернет-магазинов России, действующих на территории всей нашей страны. Достаточно ввести подаренную нашим сайтом со скидками последовательность букв/цифр при совершении покупки в сетевом магазине в соответствующее поле – и вы автоматически получите скидку с цены товара или услуги. Это может быть как прямая скидка, так и подарок, дополнительная бесплатная услуга, возможность участия в розыгрыше чего-либо ценного или что-то другое, не менее интересное.

Теперь вам не придется искать интересующий вас товар/услугу по всему интернету – мы собрали в одном месте разнообразные бесплатные промокоды на всевозможные покупки. Они дарят великолепную возможность экономить на всем – от бронирования отелей до покупки авиабилетов, от приобретения электроники до брендовых вещей.

На Академике вас ожидают:

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Подыскиваете подарок для друга, родственника или коллеги? Либо хотите приобрести что-то для себя лично? Мы собрали на своих страницах всевозможные скидки на лучшие вещи, нужные мелочи, оригинальные подарки на все случаи жизни. Чтобы стать их обладателем по супер-низкой цене, вам понадобится всего пара кликов: выбираете бесплатный промокод на нашем сайте, заказываете нужный вам товар и радуетесь удачной покупке!

Какие промокоды вы найдете на Академике?

Существует несколько разновидностей акционных предложений, к которым даются промокоды. Основные из них:

Скидка с цены товара (или скидка на заказ). Бывает в денежном или процентном исчислении. Это может быть скидка при покупке на определенную сумму (например, 20%, если вы покупаете более чем на 3000), сезонные распродажи, скидка на первую покупку, цель которой – подтолкнуть клиента к длительному сотрудничеству.

(или скидка на заказ). Бывает в денежном или процентном исчислении. Это может быть скидка при покупке на определенную сумму (например, 20%, если вы покупаете более чем на 3000), сезонные распродажи, скидка на первую покупку, цель которой – подтолкнуть клиента к длительному сотрудничеству. Подарок к заказу или иной приятный бонус. Чаще всего такие промокоды раздают интернет-магазины парфюмерии, средств по уходу и декоративной косметики. Еще один вариант – распространение рекламных образцов новой продукции среди заинтересованных клиентов (всем нам знакомы пробники в подарок).

или иной приятный бонус. Чаще всего такие промокоды раздают интернет-магазины парфюмерии, средств по уходу и декоративной косметики. Еще один вариант – распространение рекламных образцов новой продукции среди заинтересованных клиентов (всем нам знакомы пробники в подарок). Скидка на доставку. Может быть разной – от экономии, выраженной в процентах, до полностью бесплатной, когда клиент/покупатель доставку не оплачивает. Обычно используется для поддержки лояльности постоянных клиентов.

ВАЖНО. На нашем сайте вы получаете купоны бесплатно. Мы их не продаем, а раздаем. Использовать их можно сразу после получения, и свою выгоду от этого вы также получите сразу – она отразится на вашем текущем счете.

Промокоды, которые вы можете получить на нашем сайте, бывают разные – многократные и одноразовые, общие и индивидуальные, бессрочные и срочные, раздаваться всем или иметь некоторые ограничения (все мы встречали большие скидки для первых покупателей – это ограничение по числу пользователей). Одними скидками можно воспользоваться через некоторое время, срок действия других ограничен рамками определенной акции или распродажи (к примеру, только сегодня).

Регулярное размещение в интернете новых скидочных купонов, дающих возможность получить действительно весомые подарки и бонусы, - часть маркетинговой политики онлайн торговых точек. Интернет-магазины для поддержания внимания к своему ассортименту на стабильно высоком уровне предпочитают выпускать акционные коды с более выгодными для клиентов скидками, но действующие кратковременно. Некоторые из постоянных клиентов успевают получить их в email-рассылке, но в этом случае электронные письма не слишком надежны: их могут забыть выслать, они могут попасть не в ту папку. Но самое неприятное – это то, что если вы захотите получать рассылки с интересными предложениями хотя бы от 10-20 продавцов, ваш электронный почтовый ящик превратится в помойку. А ведь интернет-магазинов, способных предложить своим покупателям что-то выгодное, намного больше, чем 10 или 20. На сайте со скидками этого не случится никогда.

Со скидочным сервисом Академик поиск выгодных предложений от сотен интернет-магазинов становится простым и быстрым. Мы сами собираем всевозможные акционные предложения от онлайн магазинов и раздаем их вам. Пользователям нашего сайта нет необходимости тратить время и силы. Это классическая схема оптимизации усилий и расходов: получение большего легче и за меньшие деньги. У нас вы всегда найдете только самые свежие и самые выгодные предложения.

Деньги ваши – скидки наши!

Мы существуем для того, чтобы помогать каждому своему пользователю максимально просто и быстро найти все акции, бонусы и скидки, которые предлагают всевозможные интернет-магазины России. Сервис акционных скидок от academic.ru – не единственный в рунете. Но наши пользователи всегда получают больше, чем ожидают.

Простой и удобный поиск. Все распродажи, акции, бонусы и скидки разделены для вашего удобства по брендам, магазинам, категориям. Благодаря такой каталогизации поиск нужного вам товара становится не только легким и быстрым, но и максимально расширенным. Ведь вы увидите предлагаемые скидки сразу в целой категории, а не только в отдельно взятом интернет-магазине. И сможете выбрать действительно самый лучший и выгодный вариант.

Все распродажи, акции, бонусы и скидки разделены для вашего удобства по брендам, магазинам, категориям. Благодаря такой каталогизации поиск нужного вам товара становится не только легким и быстрым, но и максимально расширенным. Ведь вы увидите предлагаемые скидки сразу в целой категории, а не только в отдельно взятом интернет-магазине. И сможете выбрать действительно самый лучший и выгодный вариант. Огромный выбор самых разнообразных акционных предложений – мы собрали максимум из возможного. На своем сайте мы публикуем в свободном доступе промокоды не только на общеизвестные акции и распродажи. У нас вы найдете эксклюзивные предложения, которые представлены только на Академике. Также мы предлагаем своим пользователям бесплатные промокоды как онлайн-магазинов, так и обычных торговых точек.

самых разнообразных акционных предложений – мы собрали максимум из возможного. На своем сайте мы публикуем в свободном доступе промокоды не только на общеизвестные акции и распродажи. У нас вы найдете эксклюзивные предложения, которые представлены только на Академике. Также мы предлагаем своим пользователям бесплатные промокоды как онлайн-магазинов, так и обычных торговых точек. Актуальность. Мы заботимся о своих посетителях и всегда следим, чтобы размещенные на нашем сервисе промокоды были актуальными. У нас вы не найдете недействительных предложений: как только срок их действия истекает, они автоматически становятся недоступными для скачивания.

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