Промокоды, скидки и купоны интернет-магазинов России

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Как пользоваться бесплатными промокодами и скидками?

1 шаг
Чтобы получить возможность воспользоваться скидкой на нужный вам товар, найдите соответствующий промокод на нашем сайте Академик. Сделать это можно кликнув по интересующему магазину или при помощи поиска с соответствующим фильтром – по названию интернет-магазина, по бренду, по типу товара.
2 шаг
После этого переходим на страницу, выбираем нужный купон и жмем на кнопку «Получить код».
3 шаг
Копируем его в один клик, либо обычным путем (через правую кнопку мыши), переходим на сайт интернет-магазина, который выпустил этот промокод.
4 шаг
Выбираем в его каталоге нужный товар, помещаем его в корзину заказов и оформляем покупку. В процессе оформления вам будет предложено ввести промокод (если он имеется) в специальное поле. Сюда нужно вставить символы, скопированные перед этим на нашем сайте. После введения акционного кода следует нажать «Применить», и вы увидите, как сумма, предназначенная к оплате, сразу станет меньше. Продолжайте оформление заказа – и поздравляем с удачной покупкой!

Лучшие скидки, только действующие промокоды и бесплатные купоны на Академике!

Получите бесплатные промокоды на сайте со скидками от Academic.ru!

Число жителей нашей страны, делающих покупки в интернет-магазинах, растет с каждым днем. Преимущества онлайн-покупок очевидны: та же возможность возврата и гарантия качества, что и в традиционных торговых точках, плюс огромный выбор в одном месте, экономия времени и сил. Цены здесь в большинстве случаев несколько ниже, но не настолько, чтобы не появилось естественное желание снизить их еще и купить на сэкономленную сумму что-нибудь еще.

А ведь практически каждый из уважающих себя интернет-магазинов с завидной регулярностью проводит самые разнообразные акции для удержания старых и привлечения новых клиентов, сезонные распродажи, предлагает собственную бонусную систему и т.д.. С подобным явлением вы регулярно сталкиваетесь в обычных магазинах, когда вам выдают при совершении покупки на определенную сумму карту постоянного клиента или купон на скидку на следующую покупку. Чтобы экономить на покупках в интернете, существуют промокоды. Именно их используют онлайн-магазины и предлагают своим потенциальным или реальным покупателям товары со скидкой.

Что такое промокод?

Он представляет собой обычную цифровую запись из разных знаков (обычно из букв и цифр), составленных в определенную последовательность. Эта последовательность может быть уникальной для каждого клиента либо для определенного вида скидок. Но в любом случае использовать промокод одному человеку можно только один раз.

В каждом из наборов знаков зашифрованы скидки или другие предложения интернет-магазинов (подарок, бесплатная доставка и т.д.), которые покупатель имеет право использовать во время совершения покупки (понятно, что именно в этом онлайн магазине).

Промокоды применяются для получения буквально всех видов скидок в интернет-магазинах: ваучеры, бонусные коды, подарочные купоны, дисконты, секретные коды и т.д. Если ввести последовательность знаков, содержащуюся в промокоде, то сумма оплаты поменяется в вашу пользу, то есть станет меньше.

Промокоды как явление в сфере розничной торговли возникли по причине постоянно растущей конкуренции. Сотни тысяч интернет-магазинов борются за каждого покупателя, и каждый из них преследует единственный интерес: чтобы клиент совершил покупку, еще лучше - вторую покупку, а в идеале – стал постоянным покупателем. Благодаря конкуренции мы с вами получаем отличную и, главное, реальную возможность приобретать высококачественные вещи с ощутимыми скидками.

Где получают промокоды?

Большинство торговых площадок в сети регулярно проводят промо-акции и раздают промокоды, давая своим клиентам возможность, используя их, покупать дешевле. Конечно, они таким образом мотивируют нам совершать больше покупок. Так почему же не воспользоваться такими выгодными со всех точек зрения предложениями?

Остается решить единственный вопрос: где взять нужный вам промокод? Особенно если вы не зарегистрированы на сайте онлайн-магазина (зарегистрированным покупателям/клиентам зачастую акционные купоны приходят на электронные почтовые ящики).

Основных вариантов получения промокода всего два. Первый: просмотреть множество сайтов интернет-магазинов, торгующих товарам, которые вам интересны. Это может занять довольно много времени, которого у современных людей и так постоянно не хватает. Второй вариант получения промокода: найти его на специальном скидочном сервисе, где собраны в свободном доступе скидочные купоны от самых разных интернет-магазинов.

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Скидочный сайт от Академик

Представляем вам наш новый проект от academic.ru, на котором мы собрали самые выгодные ценовые предложения от интернет-магазинов России, действующих на территории всей нашей страны. Достаточно ввести подаренную нашим сайтом со скидками последовательность букв/цифр при совершении покупки в сетевом магазине в соответствующее поле – и вы автоматически получите скидку с цены товара или услуги. Это может быть как прямая скидка, так и подарок, дополнительная бесплатная услуга, возможность участия в розыгрыше чего-либо ценного или что-то другое, не менее интересное.

Теперь вам не придется искать интересующий вас товар/услугу по всему интернету – мы собрали в одном месте разнообразные бесплатные промокоды на всевозможные покупки. Они дарят великолепную возможность экономить на всем – от бронирования отелей до покупки авиабилетов, от приобретения электроники до брендовых вещей.

На Академике вас ожидают:

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Подыскиваете подарок для друга, родственника или коллеги? Либо хотите приобрести что-то для себя лично? Мы собрали на своих страницах всевозможные скидки на лучшие вещи, нужные мелочи, оригинальные подарки на все случаи жизни. Чтобы стать их обладателем по супер-низкой цене, вам понадобится всего пара кликов: выбираете бесплатный промокод на нашем сайте, заказываете нужный вам товар и радуетесь удачной покупке!

Какие промокоды вы найдете на Академике?

Существует несколько разновидностей акционных предложений, к которым даются промокоды. Основные из них:

  • Скидка с цены товара (или скидка на заказ). Бывает в денежном или процентном исчислении. Это может быть скидка при покупке на определенную сумму (например, 20%, если вы покупаете более чем на 3000), сезонные распродажи, скидка на первую покупку, цель которой – подтолкнуть клиента к длительному сотрудничеству.
  • Подарок к заказу или иной приятный бонус. Чаще всего такие промокоды раздают интернет-магазины парфюмерии, средств по уходу и декоративной косметики. Еще один вариант – распространение рекламных образцов новой продукции среди заинтересованных клиентов (всем нам знакомы пробники в подарок).
  • Скидка на доставку. Может быть разной – от экономии, выраженной в процентах, до полностью бесплатной, когда клиент/покупатель доставку не оплачивает. Обычно используется для поддержки лояльности постоянных клиентов.

ВАЖНО. На нашем сайте вы получаете купоны бесплатно. Мы их не продаем, а раздаем. Использовать их можно сразу после получения, и свою выгоду от этого вы также получите сразу – она отразится на вашем текущем счете.

Промокоды, которые вы можете получить на нашем сайте, бывают разные – многократные и одноразовые, общие и индивидуальные, бессрочные и срочные, раздаваться всем или иметь некоторые ограничения (все мы встречали большие скидки для первых покупателей – это ограничение по числу пользователей). Одними скидками можно воспользоваться через некоторое время, срок действия других ограничен рамками определенной акции или распродажи (к примеру, только сегодня).

Регулярное размещение в интернете новых скидочных купонов, дающих возможность получить действительно весомые подарки и бонусы, - часть маркетинговой политики онлайн торговых точек. Интернет-магазины для поддержания внимания к своему ассортименту на стабильно высоком уровне предпочитают выпускать акционные коды с более выгодными для клиентов скидками, но действующие кратковременно. Некоторые из постоянных клиентов успевают получить их в email-рассылке, но в этом случае электронные письма не слишком надежны: их могут забыть выслать, они могут попасть не в ту папку. Но самое неприятное – это то, что если вы захотите получать рассылки с интересными предложениями хотя бы от 10-20 продавцов, ваш электронный почтовый ящик превратится в помойку. А ведь интернет-магазинов, способных предложить своим покупателям что-то выгодное, намного больше, чем 10 или 20. На сайте со скидками этого не случится никогда.

Со скидочным сервисом Академик поиск выгодных предложений от сотен интернет-магазинов становится простым и быстрым. Мы сами собираем всевозможные акционные предложения от онлайн магазинов и раздаем их вам. Пользователям нашего сайта нет необходимости тратить время и силы. Это классическая схема оптимизации усилий и расходов: получение большего легче и за меньшие деньги. У нас вы всегда найдете только самые свежие и самые выгодные предложения.

Деньги ваши – скидки наши!

Мы существуем для того, чтобы помогать каждому своему пользователю максимально просто и быстро найти все акции, бонусы и скидки, которые предлагают всевозможные интернет-магазины России. Сервис акционных скидок от academic.ru – не единственный в рунете. Но наши пользователи всегда получают больше, чем ожидают.

  • Простой и удобный поиск. Все распродажи, акции, бонусы и скидки разделены для вашего удобства по брендам, магазинам, категориям. Благодаря такой каталогизации поиск нужного вам товара становится не только легким и быстрым, но и максимально расширенным. Ведь вы увидите предлагаемые скидки сразу в целой категории, а не только в отдельно взятом интернет-магазине. И сможете выбрать действительно самый лучший и выгодный вариант.
  • Огромный выбор самых разнообразных акционных предложений – мы собрали максимум из возможного. На своем сайте мы публикуем в свободном доступе промокоды не только на общеизвестные акции и распродажи. У нас вы найдете эксклюзивные предложения, которые представлены только на Академике. Также мы предлагаем своим пользователям бесплатные промокоды как онлайн-магазинов, так и обычных торговых точек.
  • Актуальность. Мы заботимся о своих посетителях и всегда следим, чтобы размещенные на нашем сервисе промокоды были актуальными. У нас вы не найдете недействительных предложений: как только срок их действия истекает, они автоматически становятся недоступными для скачивания.

ВАЖНО. Не скачивайте промокод заранее – срок его действия может окончиться. Самый правильный вариант сэкономить указанную в нем сумму – оформить покупку с применением скидочного купона немедленно.

  • Информативность. Мы понимаем, что любой из наших пользователей хочет выгодно купить нужный товар в интернет-магазине, поэтому стараемся предоставить им максимум подробной информации о товарах, магазинах и предлагаемых ими акциях.
  • Доступность. Скидочный сайт от Академик всегда доступен для пользователей – 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, без выходных, праздников и перерывов. Интерфейс нашего сайта продуман и выполнен так, чтобы любой посетитель смог без проблем сориентироваться и найти все, что ему нужно.
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